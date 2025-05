Scintille Kiev-Mosca Zelensky non va ai colloqui E Putin prepara una nuova offensiva | La diretta

Nelle ultime ore, la tensione tra Kiev e Mosca si intensifica. Zelensky decide di non partecipare ai colloqui, mentre Putin sembra preparare una nuova offensiva, disertando l'incontro a Istanbul. Nel frattempo, Trump valuta un possibile viaggio, se i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina, previsti per il 16 maggio, dovessero progredire.

Putin diserta e non va a Istanbul. Trump valuta un viaggio se i negoziati avanzano. Via ai negoziati fra le delegazioni di Russia e Ucraina a Istanbul il 16 maggio 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scintille Kiev-Mosca. Zelensky non va ai colloqui. E Putin prepara una nuova offensiva | La diretta

Su questo argomento da altre fonti

Scintille Kiev-Mosca. Zelensky non va ai colloqui. E Putin prepara una nuova offensiva | La diretta

Secondo msn.com: Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino: nelle prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, la delegazione russa sarà guidata dal consigl ...

Zelensky, Mosca non abbandona i tentativi di avanzare

Da ansa.it: Da questa mattina, aggiunge, "possiamo dire che l'esercito russo sta cercando di creare un'impressione generale di cessate il fuoco, ma in alcuni luoghi non abbandona i singoli tentativi di ...

Zelensky: "Non riconosceremo l'occupazione russa della Crimea"

Come scrive quotidiano.net: Non c'è nulla di cui parlare, è al di fuori della nostra Costituzione. Questo è il nostro territorio, il territorio del popolo ucraino”, così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio

La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca " non ha mai chiuso la porta al dialogo ".