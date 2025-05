Scintille Kiev-Mosca Zelensky non partecipa ai colloqui E Putin prepara una nuova offensiva | La diretta

Le tensioni tra Kiev e Mosca si intensificano, mentre Zelensky si ritira dai colloqui e Putin si prepara per una nuova offensiva. Il presidente russo diserta l'incontro a Istanbul, lasciando la delegazione nelle mani del falco Medinsky. Trump considera un viaggio se i negoziati procedono. L'atteso incontro slitta al pomeriggio, lasciando il futuro incerto.

Putin diserta non andrà a Istanbul. Delegazione russa guidata dal falco da Medinsky. Trump valuta un viaggio se i negoziati avanzano. Incontro slitta al pomeriggio

