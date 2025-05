Schlein | Il Pd è il partito del lavoro Meloni regina dell’austerità

Elly Schlein, in un acceso confronto con Giorgia Meloni durante il premier time in aula, sottolinea l'identità del Partito Democratico come "partito del lavoro". La leader della destra, definita "regina dell’austerità", rappresenta un approccio opposto, creando uno scontro ideologico evidente tra le due forze politiche. Un dibattito ricco di tensione e contrasti.

Elly Schlein è appena uscita dall’aula di Montecitorio, dopo il duro botta e risposta con Giorgia Meloni al premier time. Seduta su un divanetto, davanti alle foto degli ex presidenti . Schlein: «Il Pd è il partito del lavoro Meloni regina dell’austerità» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Schlein: «Il Pd è il partito del lavoro Meloni regina dell’austerità»

Su questo argomento da altre fonti

Schlein: «Il Pd è il partito del lavoro Meloni regina dell’austerità»

Segnala ilmanifesto.it: Bilancio (Politica) Elly Schlein è appena uscita dall’aula di Montecitorio, dopo il duro botta e risposta con Giorgia Meloni al premier time. Seduta su un divanetto, davanti alle foto degli ex preside ...

Referendum sul Jobs Act, chi disobbedisce a Elly Schlein? I "ribelli" escono allo scoperto

Da tag24.it: Riformisti PD contro Schlein: esplode la frattura sul Jobs Act, cresce il rischio di scissione interna. Cosa sta succedendo e chi sono i ribelli.

Lettera alla Schlein da esponenti del Pd siciliano: “Primarie aperte”

Secondo msn.com: PALERMO – Un gruppo di esponenti del Pd in Sicilia, che ha presentato ricorso alla commissione nazionale di garanzia, per contestare lo svolgimento dell’assemblea dello scorso 27 gennaio a Palermo, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Follini: Centro schiacciato da Meloni e Schlein - ritrovi idea Paese

Laddove non c’è più la comodità di un tempo, e neppure l’astuzia del barcamenarsi. Politica - "Quella sui destini del “centro” -la sua minorità, le sue potenzialità, la sua egemonia trascorsa, il suo non andar più di moda- è una litania che si ripete di volta in volta, senza mai approdare da nessuna parte.