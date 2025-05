Schlein | dl Albania propaganda su pelle migranti e tasche italiani

Roma, 15 mag. (askanews) – Il dl Albania è solo “propaganda” fatta sulla “pelle dei migranti” e sulle “tasche degli italiani”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein conversando con i giornalisti alla Camera. “Hanno fallito e stanno cercando di coprire un fallimento, accanendosi sulle persone e sulle tasche degli italiani”. La segretaria Pd ha affermato che “questo governo sta truffando gli italiani”. L’operazione dei centri in Albania, ricorda, “l’avevano venduta come un modello innovativo per evitare che le persone arrivassero in Italia per poter chiedere l’asilo. Quando abbiamo segnalato che questo violava il diritto costituzionale e il diritto europeo ci hanno sostanzialmente riso in faccia”. Invece “il modello è immediatamente fallito”, perchĂ© già “le prime deportazioni di persone in Albania non sono state convalidate”. 🔗Leggi su Ildenaro.it