Schillaci Il nostro servizio sanitario nazionale è invidiato all’estero

Il servizio sanitario nazionale italiano è riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità e efficienza. Con l’Italia che si posiziona come la seconda nazione più longeva al mondo, emerge l'importanza di mantenere alti standard di vita. Promuovere corretti stili di vita e l'attività sportiva fin dalla giovane età è fondamentale per il benessere futuro.

ROMA (ITALPRESS) – “La demografia in Italia è cambiata dal post Covid. L’Italia è diventata la seconda nazione più longeva al mondo. È importante che la qualità della vita sia alta. Il nostro servizio sanitario nazionale è invidiato all’estero. Corretti stili di vita e sport vanno insegnati subito”. Queste le parole di Orazio Schillaci, ministro della Salute, durante il talk “ Punti di Vista ” al Foro Italico, a Roma. “Purtroppo siamo una popolazione un po’ sedentaria – prosegue Schillaci -. Un terzo degli italiani non pratica attività sportiva. Nessun sistema come il nostro può continuare ad essere sostenibile se non diminuiamo il numero dei malati, soprattutto con l’aumento dell’età media”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS) L'articolo Schillaci “Il nostro servizio sanitario nazionale è invidiato all’estero” proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Schillaci “Il nostro servizio sanitario nazionale è invidiato all’estero”

Da msn.com: Le parole di Orazio Schillaci, ministro della Salute, intervenuto durante il talk "Punti di Vista" al Foro Italico, a Roma.

Schillaci, 'infermieri centrali in un Paese sempre più anziano'

ansa.it scrive: "Con il progressivo invecchiamento della popolazione e l'incidenza esponenziale di malattie croniche, la domanda di salute è cambiata. E deve cambiare anche il modello di offerta sanitaria". (ANSA) ...

Carenza di infermieri, Schillaci: “Problema non solo economico, ma di attrattività della professione”

nursetimes.org scrive: Carenza di infermieri, ministro Schillaci: "Problema non solo economico, ma di attrattività della professione" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nex-Gen: il nostro consiglio su una TV per tutte le tasche

Su PS5 e Xbox X sono arrivati alcuni titoli che hanno delle nuove performance grafiche. Ma se non si dispone di una buona TV la resa non sar? ottimale e non si potr? godere pienamente delle nuove implementazioni.