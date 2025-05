Schianto in scooter Ferito un 56enne

Un violento incidente stradale ha coinvolto un uomo di 56 anni in scooter, ieri pomeriggio in via Nazario Sauro, a Palazzo Bello. Dopo un forte boato, il motociclista è caduto rovinosamente sull’asfalto, lasciando sul posto una scena drammatica. Le sue condizioni sono ora sotto osservazione, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Un forte boato, poi uno scooter riverso sull’asfalto e un uomo immobile a terra. È successo tutto in pochi istanti nel primo pomeriggio di ieri in via Nazario Sauro, località Palazzo Bello, dove un motociclista di 56 anni ha perso il controllo del suo mezzo, finendo rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato a circa 300 metri dal luogo dell’impatto. Il 56enne, residente a Loreto, stava procedendo in direzione della città mariana quando, all’altezza dell’incrocio con via del Mare, ha sbandato improvvisamente. Nessun altro veicolo coinvolto, nessun impatto visibile: secondo i primi testimoni potrebbe essersi trattato di un malore o di un attimo di disattenzione. La caduta è stata violenta e l’uomo in un primo momento aveva perso conoscenza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in scooter. Ferito un 56enne

