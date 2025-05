Schianto atroce tra quattro macchine della polizia | agenti coinvolti traffico in tilt

Una serata sportiva si è conclusa in modo drammatico per diversi operatori delle forze dell’ordine, impegnati nel servizio di accompagnamento a un gruppo di tifosi al termine di una manifestazione calcistica di rilievo. Il viaggio di rientro è stato interrotto da un grave episodio avvenuto lungo una delle principali arterie autostradali del nord Italia. Un improvviso impatto ha coinvolto diversi mezzi, generando disagi significativi e lasciando sul campo numerosi feriti tra gli agenti impegnati nel servizio. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti per ore, con lunghe code e interventi di soccorso prolungati. Carambola in autostrada: coinvolte quattro auto della polizia. L’incidente si è verificato sull’ autostrada A1, nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola, poco distante dallo svincolo dell’A15. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

