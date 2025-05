Scena surreale durante una partita di calcio | non era mai successo

Durante una partita del campionato australiano, si è verificato un episodio tanto insolito quanto spettacolare. Tutto è accaduto nella seconda metà della gara, in un momento privo di particolari tensioni. Non è dato sapere se si sia trattato di un errore tecnico, di un gesto di frustrazione o semplicemente di un momento di eccessiva foga. Anche in un’epoca in cui ogni gesto tecnico è analizzato al dettaglio, lo sport riesce ancora a regalare momenti puramente spontanei e surreali, capaci di strappare un sorriso e di finire, inaspettatamente, nella storia. Calciatore manda il pallone fuori dallo stadio. Durante una partita del campionato australiano, un calciatore ha calciato il pallone con tale violenza da spedirlo letteralmente fuori dallo stadio, sotto gli occhi increduli del pubblico e dei compagni di squadra. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

