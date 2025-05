Scelto l’arbitro di Parma-Napoli | quest’anno ha già diretto 4 volte gli azzurri

Per la 37ª giornata di Serie A, il Napoli si prepara ad affrontare il Parma al Tardini, in una sfida cruciale per mantenere il primato in classifica. L'arbitro designato ha già diretto gli Azzurri in quattro occasioni quest'anno, portando una certa esperienza a questo incontro decisivo. Ecco le designazioni arbitrali per questa importante partita.

Ecco le designazioni arbitrali di Parma-Napoli: il direttore di gara della sfida al Tardini ha diretto gli Azzurri già 4 volte Per la 37ª giornata di Serie A, il Napoli vola a Parma, in terra emiliana. Una partita delicatissima, che servirà a mantenere consolidato il primato in classifica e avere la possibilità di giocarsi tutto in casa, all’ultima giornata, davanti all’Inter. O, nelle migliori delle ipotesi, chiudere già la lotta Scudetto stesso al Tardini, in caso di vittoria contro Chivu e conseguente sconfitta dell’Inter contro la Lazio. Ad ogni modo, meglio evitare troppi calcoli. D’altronde, al Napoli bastano sei punti per diventare campione d’Italia per la quarta volta. E quindi, testa alla gara di Parma, con la designazione ufficiale del direttore di gara: l’AIA invia un arbitro che ha già diretto gli Azzurri in due big match. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Scelto l’arbitro di Parma-Napoli: quest’anno ha già diretto 4 volte gli azzurri

Se ne parla anche su altri siti

Parma-Napoli, arbitra Doveri: un dato preoccupa i tifosi

Scrive msn.com: Penultima curva della stagione. A due gare dal termine del campionato il Napoli resiste in vetta alla classifica ed è sempre padrone del proprio destino in ottica scudetto. Il ...

Parma-Napoli, il questore Di Domenico: "Spero in una doppia festa. Devo garantire sicurezza"

Segnala tuttomercatoweb.com: Questo lo dico al netto delle valutazioni dell'osservatorio". Sulle tempistiche. "L'Osservatorio si riunisce con cadenza settimanale, aspettiamo quando all'ordine del giorno ci sarà la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli-Parma 2-1 - gol di Lukaku e Anguissa: rimonta al fotofinish

Gli azzurri ci provano, ma trovano sempre un Suzuki attento: il portiere giapponese si fa sentire in uscita e tra i pali non commette errori, esibendosi al 41' nell'intervento più complicato per neutralizzare la conclusione - ovviamente - di Kvaratskhelia.