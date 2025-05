C on l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, la necessità di avere un sistema di climatizzazione efficace ed energeticamente sostenibile è sempre più importante. Il Bonus condizionatori, prorogato anche per il 2025, rappresenta un incentivo prezioso per chi vuole sì migliorare il comfort di casa ma con un occhio ai consumi energetici e all’impatto ambientale delle proprie azioni. 8 abitudini green che possiamo seguire tutti X Bonus condizionatori: per risparmiare e rendere le case più efficienti. Questo Bonus si inserisce in un quadro più ampio di incentivi per la transizione ecologica, pensati per aiutare le famiglie a ridurre le spese e migliorare la classe energetica degli edifici. Grazie a questa misura, infatti, è possibile usufruire di una detrazione fiscale del 50% sull’acquisto e l’installazione di condizionatori, pompe di calore e scaldabagni a pompa di calore, a patto che siano ad alta efficienza energetica. 🔗Leggi su Iodonna.it

Scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica non solo riduce i costi, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale. Ecco come si accede all'incentivo per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento