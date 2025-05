Scatta l’assalto ai centri estivi Aumentano gli sconti per le famiglie

Con l'approssimarsi dell'estate, scatta l'assalto ai centri estivi di Scandicci. Il Comune ha diffuso l'elenco delle strutture selezionate tramite bando, offrendo alle famiglie una gamma di attività interessanti. Quest'anno, una novità importante è l'aumento degli sconti destinati a sostenere le famiglie nella scelta delle migliori opportunità per i loro bambini.

Centri estivi, pronti all’assalto. Il Comune di Scandicci ha pubblicato l’elenco dei centri estivi, selezionati al termine del bando promosso tra le associazioni del territorio. E’ già possibile prendere le informazioni sulle varie attività. La novità di quest’anno è che il comune ha aumentato il contributo economico riconosciuto alle famiglie: (90 euro, rispetto ai 75 dell’amministrazione Fallani, per almeno due settimane di partecipazione e anche presso gestori diversi). I centri estivi sono rivolti ai bambini dai 3 ai 14 anni. L’azione territoriale dei centri estivi si collega a quelle più strettamente socio-educative e scolastiche realizzate nell’ambito del patto educativo di Comunità di Scandicci. Le linee guida approvate dalla giunta prevedono anche l’assegnazione, a titolo gratuito ai gestori dei centri estivi che ne faranno richiesta, degli spazi delle strutture scolastiche. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scatta l’assalto ai centri estivi. Aumentano gli sconti per le famiglie

