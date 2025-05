Scarsa igiene nel forno e auto abbandonata in un campo | multe per quasi 5mila euro

Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri di Portomaggiore, che martedì 13 maggio hanno effettuato operazioni straordinarie. Nel mirino, una situazione di scarsa igiene in un forno e un'auto abbandonata in un campo, resultando in multe per quasi 5mila euro. L'intervento è stato supportato dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità di Bologna e dai carabinieri forestali.

Continuano i periodici controlli straordinari dei carabinieri di Portomaggiore. Martedì 13 maggio, nello specifico, i militari dell'Arma - con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna e del Nucleo carabinieri Forestali di Portomaggiore – hanno approfondito le.

