Scappa dalla locale contromano | aveva preso a schiaffi due ragazzi per strada davanti al sindaco

Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha scatenato il caos a Rho: dopo aver aggredito due ragazzi di fronte al sindaco Andrea Orlandi, è scappato contromano e ha intrapreso un pericoloso inseguimento con la polizia locale, che si è concluso ad Arese in un incidente. L'episodio ha scosso la comunità locale.

Prima l’aggressione in strada (davanti al sindaco di Rho, Andrea Orlandi), poi la fuga dai ghisa. Infine l’incidente. Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla polizia locale dopo un inseguimento iniziato nel cuore di Rho e terminato ad Arese. È successo nel. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Scappa dalla locale contromano: aveva preso a schiaffi due ragazzi per strada (davanti al sindaco)

