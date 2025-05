Scanavino, amministratore delegato della Juve, è intervenuto per parlare di diversi temi legati al mondo bianconero in questo momento. Le parole. Arrivano nuove dichiarazioni dell’ad della Juventus Maurizio Scanavino pronunciate a margine del Charity Gala Dinner di martedì e la conferenza stampa sulla pirateria audiovisiva nel calcio di ieri. Le sue parole riprese da La Stampa. PAROLE – «L’Atalanta, battendo la Roma, ci ha fatto un favore ma non è ancora finita: ci sono sei punti da guadagnare. Gli infortuni hanno pesato, ma ripartiremo sicuramente insieme a Giuntoli da questo gruppo di giocatori. Ribaltoni in caso di mancata Champions? Sono solo voci, andiamo avanti così». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scanavino rivela: «L’Atalanta battendo la Roma ci ha fatto un favore. Infortuni han pesato ma ripartiremo insieme a Giuntoli da questo gruppo! Sui ribaltoni senza Champions…»