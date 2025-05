Scambio di portieri possibile tra Napoli e Torino

Si apre uno scenario intrigante nel mercato dei portieri di Serie A, con Napoli e Torino che valutano uno scambio tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Mentre il futuro di Meret resta incerto, anche il collega serbo potrebbe cambiare maglia, alimentando la speculazione e l'attesa tra i tifosi delle due squadre.

In casa Napoli, continua a tenere banco la questione legata al portiere e al rinnovo di Alex Meret. Per il portiere ex Spal il futuro è ancora un rebus, così come lo è quello di un altro portiere di serie A, ovvero Vanja Milinkovic-Savic. Vista la situazione di oggi, sia Napoli che Torino potrebbero dover . L'articolo Scambio di portieri possibile tra Napoli e Torino 🔗Leggi su Dailynews24.it

