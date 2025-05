Scalmanati rumorosi ironici | tributo ai Foo Fighters con i Valmara da Mind House

Scalmanati, rumorosi e ironici, i Valmara rendono omaggio ai Foo Fighters con un tributo unico. Rispetto per l'anima del rock americano e un'incredibile energia scenica si fondono in uno spettacolo imperdibile. Non sono solo una tribute band, ma un'esperienza emotiva che cattura l'essenza dei giganti del rock, guidati dall'inarrestabile spirito di Dave Grohl.