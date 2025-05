scadenze fiscali 16 maggio 2025 rata saldo iva e versamenti per sostituti d imposta

Si avvicina la scadenza del 16 maggio per gli adempimenti fiscali. In un maggio pieno di date da segnare in rosso per gli obblighi con l’Agenzia delle Entrate, la giornata di venerdì è la data con il maggior numero di appuntamenti. Dal saldo dell’Iva 2024 ai versamenti delle ritenute per gli affitti brevi, dallo split payment alla tobin tax, ecco alcune delle scadenze fiscali previste per il 16 maggio. Rata saldo Iva 2024. Le partite Iva che hanno scelto il pagamento a rate relativo al periodo d’imposta 2024 e hanno effettuato il versamento della prima rata il 17 marzo 2025, sono chiamati a versare la terza rata, con un importo con lo 0,66% di interesse per via della maggiorazione dello 0,33% mensile. I contribuenti potranno pagare online con il modello F24, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale;. 🔗Leggi su Quifinanza.it

