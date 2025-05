Si è svolta al Pala Dean Martin di Montesilvano in provincia di Pescara, dal 13 al 14 maggio, la fase finale del Trofeo Scacchi Scuola 2025, la più importante manifestazione nazionale dedicata agli scacchi scolastici. Un evento con circa 300 squadre iscritte (fra maschili e femminili), in rappresentanza di 18 delle 20 Regioni italiane, e oltre 1.800 studenti coinvolti nelle varie categorie. Tra loro, anche i giovani della scuola primaria “Giovanni Pascoli” di Redona. Dopo il trionfo alle regionali, i ragazzi della scuola primaria Giovanni Pascoli di Redona (Bergamo) hanno portato ancora più in alto i colori della città alle nazionali del Trofeo Scacchi Scuola 2025. Due le squadre della scuola Pascoli in gara, maschile e femminile, all’interno di un palazzetto ampio e luminoso trasformato in una scacchiera gigante: lunghe file di tavoli, centinaia di giovani concentrati e un tripudio di magliette colorate. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Scacchi, impresa della Scuola Pascoli: le “Torri di Redona” sfiorano il podio nazionale