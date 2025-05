MESSINA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino maltese di 47 anni, che deve rispondere di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato e sottoposto a controllo stradale un furgone, che, poco prima era sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. L’atteggiamento nervoso assunto dal conducente, durante le operazioni di controllo, ha indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche in caserma. E’ stato così che, nel corso di una perquisizione approfondita del veicolo, sono stati scoperti oltre 4 chili di cocaina, suddivisi in quattro panetti e altri involucri contenenti diversi grammi di cocaina e crack, il tutto abilmente occultato in un doppio fondo del pianale del vano di carico. Trovati anche 11. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

© Unlimitednews.it - Sbarca a Messina con 4 kg di cocaina, arrestato per traffico di droga