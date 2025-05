SB20 in Texas | legge vaga rischia di criminalizzare anime come Dragon Ball e Goblin Slayer

La legge SB20 in Texas sta sollevando polemiche tra i fan degli anime e dei manga, poiché il suo ampio raggio d'azione potrebbe criminalizzare opere emblematiche come Dragon Ball e Goblin Slayer. Seppur concepita per combattere la pornografia infantile, la norma solleva timori per le conseguenze impreviste su contenuti culturali e artistici.

Una proposta di legge in Texas ha scatenato un acceso dibattito tra gli appassionati di anime e manga, intimando che contenuti considerati "osceni" possano portare a severe sanzioni penali. La nuova norma, nota come SB20, mira a combattere la pornografia infantile, ma il suo ambito di applicazione risulta estremamente ampio, rischiando di penalizzare intere categorie .

