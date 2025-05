Savoia sconfitti in tribunale | i gioielli della Corona restano allo Stato italiano

I gioielli della corona non sono della famiglia Savoia, ma appartengono al Popolo italiano. Parliamo di brillanti, diademi, tiare per un valore di 300 milioni. Sono nostri, appunto, degli italiani. Lo ha scritto a chiare lettere il Tribunale Civile di Roma: “Gli attori non possono vantare alcun titolo di proprietĂ sui beni rivendicati che non sono del resto mai appartenuti a Re Umberto II per essere di proprietĂ dello Stato fin dal tempo dello Statuto Albertino e rimasti tali nel passaggio alla Costituzione Repubblicana”. Caso chiuso. Tutto era cominciato nel 2021 quando gli eredi dell’ex famiglia reale avevano battuto cassa. Vittorio Emanuele (poi deceduto), Maria Beatrice, Maria Pia e Maria Gabriella avevano convenuto in giudizio la Banca d’Italia che per quasi ottant’anni aveva custodito il tesoro nel profondo dei suoi caveau. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

