Le parole di Martin Satriano, attaccante del Lens in prestito dall’Inter, sul ritorno dopo il grave infortunio. Tutti i dettagli. Martin Satriano, attaccante del Lens in prestito dall’ Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club del suo ritorno dopo il grave infortunio. ESSERE TORNATO – «Sono molto contento di essere tornato, ho passato un periodo difficile a causa del primo infortunio grave subito in carriera. Sono felice di poter tornare ad aiutare la squadra». INFORTUNIO – « E’ stato difficile il processo di recupero, quando succedono queste cose la miglior cosa è rialzarsi e pensare a lavorare per tornare più forte di prima. Non mi sento come prima, ovviamente, ora c’è l’ultima partita della stagione poi dovrà continuare a lavorare per presentarmi in ritiro quest’estate nella miglior maniere possibile». 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Satriano racconta: «L’infortunio è stato duro, ora. Futuro? Il mio obiettivo è questo»