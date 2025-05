Sassuolo | Laurientè e Berardi stelle in panchina tra mercato e futuro incerto

Le stelle sono rimaste a guardare, e del resto era lecito attendersi, anche se la circostanza ridà fiato gli ‘scansuolisti’ in servizio permanente effettivo che, sui social, non perdono occasione per sottolineare la circostanza a margine di quel Sassuolo-Frosinone che ha visto, appunto, le stelle stare a guardare. Squadra rinnovata per nove undicesimi rispetto alla gara precedente e, appunto, Armand Laurientè e Domenico Berardi ai margini. Sono loro le ‘stelle’: Fabio Grosso ha tenuto entrambi in panchina ("ho voluto fare altre scelte", ha detto nel dopogara) come del resto aveva già fatto contro la Carrarese, quando il Sassuolo, però, vinse. Allora subentrarono entrambi, con il Sassuolo già avanti, questa volta no, e se Laurientè ha chiuso comunque la stagione con più gol di tutti, Berardi non ha avuto modo di celebrare le 400 presenze in neroverde alle quali sarebbe bastato 1’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

