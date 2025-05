Sardone nuova vicesegretaria della Lega | Prima volta per una donna onorata

Silvia Sardone è stata nominata vicesegretaria della Lega, un traguardo storico poiché è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Con entusiasmo, ha dichiarato: “Sono onorata”, sottolineando la volontà di condividere l’incarico con Vannacci, Stefani e Durigon. La sua nomina segna un'importante evoluzione per il partito e per la rappresentanza femminile nella politica italiana.

“Tanto entusiasmo per questo ruolo che condividerò con Vannacci, Stefani e Durigon. Sono anche la prima donna vicesegretaria della Lega quindi sono veramente onorata”. Sono le prime parole della neo-nominata vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, europarlamentare che condividerà il ruolo con il generale e collega a Bruxelles Roberto Vannacci. I due si aggiungono ai vicesegretari Claudio Durigon e Alberto Stefani, rispettivamente senatore e deputato. Le nomine di Sardone e Vannacci sono state ufficializzata nella riunione di questo pomeriggio del Consiglio federale della Lega alla Camera. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sardone nuova vicesegretaria della Lega: “Prima volta per una donna, onorata”

Ne parlano su altre fonti

Non solo Vannacci, Sardone nuova vice segretaria della Lega: record-woman di preferenze, ecco chi è

msn.com scrive: Alle Europee è risultata la donna leghista con il maggior numero di preferenze: oltre 75mila. È la prima vicesegretaria donna del partito di via Bellerio ...

Lega, Sardone nuova vicesegretaria: “Prima volta per una donna, onorata”

Lo riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) “Tanto entusiasmo per questo ruolo che condividerò con Vannacci, Stefani e Durigon. Sono anche la prima donna vicesegretaria della ...

Silvia Sardone scala la Lega di Salvini, dalla scorta per le minacce di morte al ruolo di vicesegretaria

Secondo virgilio.it: Silvia Sardone, nuova vicesegretaria della Lega, nelle ultime Europee è stata eletta con oltre 75 mila preferenze, seconda solo a Roberto Vannacci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War | Stagione 1: Firebase Z, Express e le partite di Lega

Oltre ai nuovi bundle su Warzone e Black Ops Cold War, la nuovissima Stagione 1 aggiunge una Mappa multigiocatore classica e il prossimo cruciale capitolo Zombi della saga dell'Etere Oscuro La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone non è solo l'inizio dell'anno più grandioso per Black Ops, ma è una vera e propria pietra miliare che farà la storia.