Sardone nominata vicesegretaria | Prima volta per una donna veramente onorata | GUARDA

Silvia Sardone è stata nominata vicesegretaria della Lega, un traguardo storico poiché è la prima donna a ricoprire questo ruolo. "Sono davvero onorata di condividere questa responsabilità con Vannacci, Stefani e Durigon", ha dichiarato l'europarlamentare, esprimendo il suo entusiasmo per questa nuova avventura politica.

“Tanto entusiasmo per questo ruolo che condividerò con Vannacci, Stefani e Durigon. Sono anche la prima donna vicesegretaria della Lega quindi sono veramente onorata”. Sono le prime parole della neo-nominata vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, europarlamentare che condividerà il ruolo con il generale e collega a Bruxelles Roberto Vannacci. I due si aggiungono ai vicesegretari Claudio Durigon e Alberto Stefani, rispettivamente senatore e deputato. Le nomine di Sardone e Vannacci sono state ufficializzata nella riunione di questo pomeriggio del Consiglio federale della Lega alla Camera. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sardone nominata vicesegretaria: “Prima volta per una donna, veramente onorata” | GUARDA

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lega, Sardone nuova vicesegretaria: “Prima volta per una donna, onorata”

Riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) “Tanto entusiasmo per questo ruolo che condividerò con Vannacci, Stefani e Durigon. Sono anche la prima donna vicesegretaria della ...

Lega, per la prima volta un vicesegretario donna: Silvia Sardone guiderà il partito con Salvini

Secondo informazione.it: Per la prima volta la Lega punta su una donna al timone del partito accanto al leader Matteo Salvini. Un altro tetto di cristallo che cade, questa volta in casa del Carroccio. Da oggi la Lega avrà un ...

Salvini cambia i vertici della Lega: Sardone e Vannacci nuovi vice

today.it scrive: Matteo Salvini ha ridisegnato i vertici della Lega. Durante il consiglio federale del partito è arrivata la nomina a vicesegretario di Roberto Vannacci, l'eurodeputato "campione di preferenze" e fresc ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo Conti positivo al Covid-19 : Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi!

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e` la piu` potente.