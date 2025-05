Saraya vuole tornare sul ring con AJ Lee | Sarebbe fantastico

Saraya ha chiarito che le piacerebbe molto tornare sul ring insieme ad AJ Lee un giorno. Durante una recente intervista a Women’s Wrestling Talk, l’ex star della WWE ha parlato dei match che sogna di affrontare, e fare di nuovo squadra con la sua storica partner è sicuramente in cima alla lista dei desideri: “Mi piacerebbe tantissimo fare di nuovo coppia con AJ in futuro. Sarebbe fantastico” ha detto Saraya, ricordando con affetto l’ultimo match disputato insieme contro le Bella Twins, poco prima del ritiro di AJ nel 2015. Anche se Lee è lontana dal ring WWE da quasi un decennio, Saraya spera ancora in un ultimo incontro insieme. Ma AJ non è l’unico nome che ha menzionato. Saraya ha infatti indicato diverse altre star che vorrebbe affrontare: “Prima di tutto, direi Mercedes. È una storia già scritta, dobbiamo affrontarci prima o poi,” ha affermato. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

