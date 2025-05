Sarah Toscano annuncia le date del suo tour estivo

Sarah Toscano svela le date del suo attesissimo tour estivo, arricchendo il calendario dopo i due sold out nei club di Roma e Milano. Prodotto da Vivo Concerti, il tour si arricchisce di nuovi appuntamenti, tra cui lo spettacolo a Bologna il 6 giugno 2025.

Sarah Toscano annuncia le date del suo tour estivo che anticipa le due date sold out nei club di Roma e di Milano. Sarah Toscano annuncia nuovi appuntamenti estivi. Le nuove date, prodotte da Vivo Concerti, si aggiungono agli show giĂ precedentemente annunciati a Bologna (venerdì 6 giugno 2025 @ We Make Future) e a Olbia (SS) (mercoledì 13 agosto @ Red Valley Festival). Il tour partirĂ da Bologna (venerdì 6 giugno 2025 @ We Make Future), per proseguire a Rapallo (GE) (domenica 13 luglio 2025 @ Villa Tigullio), Caria di Drapia (VV) (mercoledì 16 luglio 2025 @ Piazza Mazzitelli), Massa (MS) (sabato 26 luglio 2025 @ Piazza Aranci), Mondovì (CN) (giovedì 31 luglio 2025 @ Mov Summer Festival 2025) e Domusnovas (CA) (mercoledì 06 agosto 2025 @ Parco Scarzella). ContinuerĂ poi a San Marco Argentano Scalo (CS) (domenica 10 agosto 2025 @ Piazzale Stazione), Riccione (RN) (martedì 12 agosto 2025 @ Aquafan), Olbia (SS) (mercoledì 13 agosto @ Red Valley Festival), Cortemilia (CN) (venerdì 22 agosto 2025 @ Parco delle Pieve), Rieti (giovedì 04 settembre 2025 @ Piazza Mazzini) e si concluderĂ a Borgaretto (TO) (domenica 07 settembre 2025 @ Piazza Pertini). 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sarah Toscano annuncia le date del suo tour estivo

