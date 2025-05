Sarà montata entro l’estate la nuova passerella di via Cogolo

Entro l'estate sarà pronta la nuova passerella di via Cogolo, un progetto voluto dal Comune di Montegrotto Terme. Due mesi dopo l'inizio dei lavori, l'opera, che collega via Mazzini a via Cogolo Destro e costerà 180 mila euro, è in fase avanzata e procederà secondo il cronoprogramma previsto.

A due mesi dall'avvio dei lavori per la nuova passerella ciclopedonale tra via Mazzini e via Cogolo Destro, il Comune di Montegrotto Terme conferma che l'opera sarà completata entro l'estate, rispettando le tempistiche stabilite per l'intervento dal valore di 180 mila euro. In questi giorni è.

