Aria di mare e di sole. E soprattutto di vacanze. Tezenis coglie quel desiderio che arriva con i primi caldi e¬†inaugura una¬†stagione di viaggi, rigeneranti bagni, passeggiate interminabili, romantici¬†¬†tramonti e relax con una collezione disegnata per accompagnare ogni istante e sensazione. Questa linea che abbraccia ogni stile, anche le personalit√† pi√Ļ esigenti invita a sperimentare con mix & match di colori, stampe e texture:¬†ogni capo √® crreato per valorizzare¬†ogni silhouette, combina materiali di qualit√† e vestibilit√† impeccabile anche nelle nuove forme di tendenza. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42630441 La collezione si distingue per l'utilizzo di tessuti innovativi, come il 3D, che avvolgono la figura in modo confortevole mettendone in risalto i punti forza. La palette colori spazia dai toni solari del giallo e arancio alle nuance fresche di blu e verde, mentre le stampe animalier, declinate in classiche tonalit√† naturali e vivaci varianti, aggiungono un tocco in pi√Ļ di personalit√†. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sapore di mare: in vacanza con Tezenis