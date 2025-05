Santiago Castro guida il Bologna al trionfo | un trofeo che cambia lo status

"E pensare che quest’estate tutti parlavano solo dei giocatori e del mister che erano andati via. In pochi parlavano di noi che eravamo rimasti e di quelli arrivati e pensavano che saremmo potuti arrivare fin qua. E invece.Sono tornato al momento giusto". Per godersi un trionfo, una vittoria storica che incorona un Bologna vincente. Santiago Castro non dimentica. Si gode una vittoria che ha il sapore in primis della rivincita sullo scetticismo. Si gode un successo che fa salire i rossoblù di livello: non più sorpresa, non più solo Europa, non un exploit. Il Bologna mette in bacheca un trofeo cambiando il proprio status. E nel momento decisivo, Vincenzo Italiano non si è dimenticato del suo nueve. Senza di lui dal 16 marzo in poi il Bologna ha faticato a segnare e fare risultati, scivolando dal quarto al settimo posto. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

