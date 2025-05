ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperto grazie a un’indagine meticolosa. Un uomo di 48 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato a Santa Venerina (Catania) per furto aggravato ai danni del supermercato dove lavorava come cassiere. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale, che hanno agito in seguito a una denuncia per ammanchi in cassa da parte del legale rappresentante della società. Ammanchi per oltre 10.000 euro. L’allarme è scattato dopo che l’azienda ha rilevato ammanchi per oltre 10.000 euro nel corso di diversi mesi. L’Autorità Giudiziaria ha quindi autorizzato una mirata attività investigativa, che ha incluso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza interne e servizi di osservazione in forma riservata. Il modus operandi scoperto dalle telecamere. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

Santa Venerina: arrestato cassiere 'infedele', incastrato dai carabinieri – FOTO