Santa Maria Hoè tensione alla Ggt | gli operai senza stipendio bloccano l’attività

Santa Maria Hoe’, 15 maggio 2025 – Nulla entra, nulla esce. I pochi lavoratori rimasti stanno asserragliando i cancelli dell’azienda e impediscono agli autotrasportatori sia di uscire con i camion carichi di prodotti da consegnare ai clienti, sia di entrare per approvvigionare la linea produttiva. Senza stipendio. Succede alla G.G.T., la Giulio Giovenzana Trasformazioni di Santa Maria Hoè, dove, dall’altro giorno è in corso una protesta a oltranza perché i dipendenti non hanno ricevuto lo stipendio di aprile e non si sa quando verranno pagati gli arretrati. I vertici aziendali hanno comunicato ai rappresentanti sindacali, guidati dai delegati della Uilm del Lario che non sono in grado: non hanno liquidità, a causa di un provvedimento giudiziario legato per un’indagine su una presunta evasione fiscale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

