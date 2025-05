santa giustina al via gli espropri per la nuova circonvallazione

Anas mette in moto il cantiere per la circonvallazione di Santa Giustina. In questi giorni la società ha pubblicato l’avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto e la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera. In pratica i proprietari di tutte le aree interessate dal passaggio della nuova strada avranno 20 giorni di tempo dall’arrivo della comunicazione, per prendere visione del progetto e degli atti. Nei 20 giorni successivi potranno formulare osservazioni. Questa fase si esaurirà nel prossimo mese e mezzo. In seguito il progetto potrà procedere per giungere finalmente al cantieramento dell’opera. L’obiettivo è realizzare una circonvallazione della lunghezza totale di circa 2 chilometri. Un progetto che si propone come alternativa al passaggio dei mezzi pesanti lungo la via Emilia e nel centro abitato della zona di Santa Giustina, migliorando la sicurezza e la fluidità della mobilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

