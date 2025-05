Sanremo Warner Bros Discovery valuta la gara ma il vincolo ascolti è proibitivo

Warner Bros Discovery sta valutando la possibilità di partecipare alla gara per la realizzazione del Festival di Sanremo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Adnkronos, i vincoli legati agli ascolti si rivelano un ostacolo significativo, rendendo l'operazione complessa e potenzialmente rischiosa. La questione solleva interrogativi sul futuro del famoso festival musicale.

'Scippare' Sanremo alla Rai? In Warner Bros Discovery la valutazione sull'opportunità di partecipare alla gara per la realizzazione del festival è ancora in corso ma – a quanto apprende l'Adnkronos – i vincoli, soprattutto quelli sui risultati d'ascolto, vengono ritenuti quasi proibitivi. Dopo la manifestazione d'interesse annunciata dalla Rai (il termine scade il .

Sanremo, Warner Bros Discovery valuta la gara ma il vincolo ascolti è proibitivo

'Scippare' Sanremo alla Rai? In Warner Bros Discovery la valutazione sull'opportunità di partecipare alla gara per la realizzazione del festival è ancora in corso ma - a quanto apprende l'Adnkronos - ...

Warner Bros Discovery valuta la partecipazione al Festival di Sanremo: i vincoli sono severi

Warner Bros Discovery valuta la partecipazione al Festival di Sanremo, ma i requisiti del Comune e la concorrenza della Rai complicano le prospettive. Mediaset si mostra cauta nel contesto attuale.

Amadeus, ascolti flop: Like a Star debutta con il 2,4 per cento

Amadeus continua a non brillare su Nove. L'ex direttore artistico del Festival di Sanremo è tornato in prima serata mercoledì 14 maggio con Like a Star, nuovo talent di Warner Bros. Discovery che rico ...

