sanità privata la fials chiede il rinnovo dei contratti e lancia l allarme sulle crisi aziendali

La FIALS evidenzia ancora una volta il suo impegno a tutti i livelli istituzionali per l'addivenire ai rinnovi dei contratti Aris-Aiop spedalità e Aris-Aiop RSA da troppo tempo scaduti. Inoltre, la FIALS è fortemente preoccupata delle continue crisi aziendali che sta attraversando il settore, con ricadute sui lavoratori, penalizzati da orari di lavoro ridotti, Cassa Integrazione e licenziamenti. Siamo convinti che i rinnovi dei contratti siano irraggiungibili con un continuo braccio di ferro tra le parti, ma solo la disponibilità del Governo, delle Regioni, della Parte Datoriale e delle Organizzazioni Sindacali possa garantire il raggiungimento di obiettivi condivisi per offrire servizi di qualità al Sistema Sanitario, il quale non può fare a meno della Sanità Privata Accreditata e, allo stesso tempo, riconoscere le legittime aspettative dei Lavoratori che non possono essere trattati come figli di un Dio minore.

