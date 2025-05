Sanità l’assessore Stella | Subito il distretto sanitario a Chieti Scalo e reparti a norma al Santissima Annunziata

L'assessore alla Sanità del Comune di Chieti, Fabio Stella, del Movimento 5 Stelle, chiede con urgenza l'istituzione di un distretto sanitario a Chieti Scalo e la messa a norma dei reparti presso l'ospedale Santissima Annunziata. Stella invita il neoeletto direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, a prendere seriamente in considerazione questa problematica.

«È arrivato il momento che il nuovo direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, affronti seriamente il problema dell'assenza di un distretto sanitario a Chieti Scalo». A lanciare l'appello è l'assessore alla Sanità del Comune, Fabio Stella, esponente del Movimento 5 Stelle.

