Sanità cardiologo Colivicchi | Ai migliora prestazioni sanitarie in tutti i contesti

Il cardiologo Colivicchi sottolinea l'importanza dell'intelligenza artificiale nel migliorare le prestazioni sanitarie. Durante un evento a Roma, ha affermato che questi sistemi non rappresentano una minaccia, poiché non possono sostituire la competenza medica, ma possono supportare efficacemente la gestione dei pazienti e migliorare i processi diagnostici.

'intelligenza artificiale non è una minaccia perché non può sostituire prestazione medica' Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - "I sistemi di intelligenza artificiale possono essere un ausilio centrale nella gestione dei percorsi dei pazienti e in particolare della diagnostica. Sono già disponi 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanità, cardiologo Colivicchi: "Ai migliora prestazioni sanitarie in tutti i contesti"

