Sanità Anaao denuncia 50 Asl per condotta antisindacale | nel dossier c' è anche Palermo

L'Anaao denuncia 50 Aziende Sanitarie Locali per condotta antisindacale, includendo nel dossier anche Palermo. Coinvolti territori da Piemonte a Sicilia, il sindacato avvia una campagna riguardante province come Liguria, Veneto, Abruzzo e Campania, mettendo in luce problematiche di rispetto dei diritti sindacali nelle strutture sanitarie italiane.

Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, ma anche Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia. Sono 50, in questa prima fase, le Aziende sanitarie oggetto della campagna di denuncia, che parte oggi, promossa dal sindacato di medici e dirigenti Anaao Assomed. Al centro episodi di condotta antisindacale,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sanità, Anaao denuncia 50 Asl per condotta antisindacale: nel dossier c'è anche Palermo

