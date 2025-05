San Severino | via libera all' intervento sblocca mobilità a Pandola

A Mercato San Severino, arriva un'importante novità per la frazione Pandola: è stato approvato un nuovo parcheggio gratuito con 15 posti auto. Il sindaco Antonio Somma esprime la sua soddisfazione, sottolineando come quest'intervento rappresenti non solo un'azione di "ordinaria amministrazione", ma un vero e proprio sblocca-mobilità per il centro della comunità.

🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - San Severino: via libera all'intervento "sblocca mobilità" a Pandola

