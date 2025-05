San Jacopino in piazza | Spaccio risse degrado Nulla cambia e noi non viviamo più

In un contesto di crescente degrado, i cittadini di San Jacopino si sono riuniti per chiedere sicurezza e rispetto dei diritti. Tra spaccio, risse e un clima di paura, il presidio di stasera in via Galliano ha rappresentato una risposta collettiva a un problema che persiste da tempo, ripristinando la voce di una comunità esausta ma determinata.

Firenze, 15 maggio 2025 - Impauriti, stanchi ed esasperati. “Ma non ci arrendiamo. Pretendiamo sicurezza ”: i cittadini di San Jacopino sono tornati ad alzare la voce stasera in via Galliano, dove si è svolto un presidio accompagnato da un piccolo corteo intorno al palazzo dell’Inps ostaggio degli abusivi. Da via Galliano a via Toselli, un centinaio di residenti si sono dati appuntamento per urlare ancora una volta la loro rabbia. PRESSPHOTO Firenze, via Galliano. Presidio per la sicurezza davanti allo stabile occupato che fronteggia l’Esselunga. Con Simone Gianfaldoni Giuseppe CabrasNew Press Photo “Qui è una zona franca - denuncia ancora una volta Simone Gianfaldoni, portavoce del comitato Cittadini Attivi San Jacopino -. Chiediamo da troppo tempo un intervento deciso da parte delle istituzioni, che però non arriva. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Jacopino in piazza: “Spaccio, risse, degrado. Nulla cambia e noi non viviamo più”

Sicurezza, presidio comitato San Jacopino 'oggi ennesima rissa'

Lo riporta msn.com: (ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - "Anche oggi c'è stata una rissa, con tre persone, tre maghrebini, che si sono prese a bottigliate, non ne possiamo più". A dirlo è Simone Gianfaldoni, presidente del comitat ...

Continua la collaborazione tra The Social Hub Belfiore, il Centro Commerciale San Jacopino e Confesercenti Firenze

Riporta gonews.it: Sottoscritto stamattina, In Piazza San Jacopino un nuovo accordo di collaborazione tra centro commerciale naturale San Jacopino, The social Hub Belfiore, ...

