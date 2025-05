San Isidoro l' Agricoltore | Patrono dei contadini celebrato il 15 maggio

San Isidoro l'Agricoltore, patrono dei contadini, è celebrato il 15 maggio. Nato in una famiglia umile, trascorse la sua vita lavorando per un proprietario terriero a Madrid. Nonostante le difficoltà economiche, si distinse per la sua profonda fede e generosità, diventando un modello di virtù e devozione per i suoi contemporanei e per le generazioni future.

Chi era San Isidoro l'Agricoltore?. San Isidoro nacque in una famiglia umile e trascorse la maggior parte della sua vita lavorando come contadino per un ricco proprietario terriero di Madrid. Nonostante le difficoltà economiche, Isidoro si distinse per la sua profonda fede e la sua generosità verso i poveri. Le cronache raccontano che spesso, durante il lavoro nei campi, veniva visto in preghiera, e che gli angeli lavorassero al suo posto per permettergli di dedicarsi alla meditazione. Il percorso verso la santità. La canonizzazione di San Isidoro avvenne nel 1622, grazie ai numerosi miracoli a lui attribuiti. Tra i più noti vi è quello del pozzo: si narra che, grazie alla sua preghiera, l'acqua salì miracolosamente per salvare suo figlio caduto all'interno. Questo e altri eventi miracolosi contribuirono a consolidare la sua reputazione di uomo santo e devoto.

