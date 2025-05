San Giovanni sbloccati 570 mila euro per i lavori pubblici Oltre la metà dedicati agli asfalti

San Giovanni ha approvato una variazione di bilancio da 570 mila euro per i lavori pubblici, con oltre la metà destinata agli asfalti. Il Consiglio comunale, riunitosi il 24 aprile, ha deciso di impegnare 350 mila euro per la manutenzione stradale, testimonianza dell'attenzione dell'amministrazione alle infrastrutture e alla qualità della viabilità.

La variazione di bilancio approvata nel consiglio comunale del 24 aprile scorso ha destinato risorse significative alle opere pubbliche - oltre 570 mila euro - e in particolare alla manutenzione stradale. Sono infatti ben 350 mila euro quelli che l'amministrazione comunale impegnerà a partire.

