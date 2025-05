San Filippo del Mela il Consiglio Comunale dei ragazzi in visita al Parlamento Europeo | Esperienza unica e indimenticabile

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Filippo del Mela ha vissuto un’esperienza indimenticabile visitando il Parlamento Europeo. “Un’esperienza che lascerà un segno indelebile nei nostri ragazzi, ma anche in noi adulti”, ha dichiarato il sindaco Gianni Pino, al termine di un viaggio che ha ampliato gli orizzonti e rafforzato il legame tra giovani e istituzioni.

“Un’esperienza che lascerà un segno indelebile nei nostri ragazzi, ma anche in noi adulti”. Così il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino, a conclusione del viaggio organizzato con l’Associazione Consigli Comunali dei Ragazzi E.T.S., che ha consentito ai giovani consiglieri filippesi di. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - San Filippo del Mela, il Consiglio Comunale dei ragazzi in visita al Parlamento Europeo: “Esperienza unica e indimenticabile”

