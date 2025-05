Samsung prepara una nuova funzione Al per convertire foto in video

Samsung sta per lanciare una innovativa funzione del pacchetto Galaxy AI, in grado di trasformare le foto in brevi video. Questa novità promette di arricchire l'esperienza fotografica degli utenti, offrendo nuove opportunità creative per raccontare storie attraverso le immagini. Scopriamo i dettagli di questa interessante funzionalità che rivoluzionerà il modo di condividere ricordi.

Samsung sarebbe in procinto di rilasciare una nuova funzione del pacchetto Galaxy AI che permette di convertire le immagini in brevi video.

Samsung prepara una nuova funzione per riassumere qualunque video online

Secondo informazione.it: Samsung è attualmente impegnata nello sviluppo di un’interessante funzionalità, che sarà disponibile con l’aggiornamento a One UI 8. Stiamo parlando della possibilità di riassumere i video presenti su ...

Samsung prepara una nuova funzione per riassumere qualunque video online

Si legge su msn.com: Leggi l'articolo originale >> Samsung prepara una nuova funzione per riassumere qualunque video online ...

Samsung prepara una nuova funzione per riassumere qualunque video online

Da telefonino.net: Lanciata insieme alla serie Samsung Galaxy S25, One UI 7 ha introdotto miglioramenti significativi, tra cui animazioni più fluide, un design rinnovato e nuove funzioni AI. Nonostante il ritardo ...

Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book Pro e il nuovo Galaxy Book

Samsung ha presentato oggi i nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, la nuova generazione di PC ultraportatili che combinano le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy, e il nuovo Galaxy Book, il PC ad alte performance dal design premium e ultrasottile, pensato per un utilizzo confortevole e dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti.