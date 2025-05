Samsung porta su tanti Galaxy A una funzione IA di S25

Samsung ha svelato che diversi modelli della serie Galaxy A saranno aggiornati con una nuova funzione di intelligenza artificiale ispirata al Galaxy S25. Gli utenti potranno attivare l'assistente AI comodamente tramite il pulsante laterale, offrendo così un'esperienza più intuitiva e avanzata. Scopri di più su questa novità !

Samsung ha annunciato che alcuni modelli Galaxy A supporteranno a breve l'attivazione dell'assistente IA attraverso il pulsante laterale

