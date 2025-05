Samsung impara anche da Apple per batterie più performanti

Samsung guarda a Apple per migliorare le sue batterie, introducendo la nuova tecnologia SUS CAN, realizzata in acciaio inossidabile e già utilizzata nell'iPhone 16 Pro Max. Questa innovazione promette prestazioni superiori, segnando un'importante evoluzione nelle soluzioni energetiche dei dispositivi Samsung. Scopri di più nell'articolo di TuttoAndroid.

Samsung si appresta a integrare una nuova tecnologia per le batterie, denominata SUS CAN e basata sull'acciaio inossidabile, già adottata da Apple per l'iPhone 16 Pro Max. L'articolo Samsung “impara” anche da Apple per batterie più performanti proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung “impara” anche da Apple per batterie più performanti

Samsung ed Apple svoltano: in arrivo batterie più grandi per gli smartphone

Segnala msn.com: Probabilmente è arrivato il momento: sia Apple che Samsung stanno mettendo in atto una nuova strategia per produrre batterie più grandi. Queste, destinate agli smartphone top di gamma ...

Samsung Galaxy Watch: con questo trucco, la batteria durerà una vita

Si legge su msn.com: I Samsung Galaxy Watch potranno fare affidamento su una funzionalità, già vista sugli smartphone, per preservare la salute della batteria.

Google segue l'esempio di Apple e Samsung con la nuova icona della batteria

Da androidiani.com: Sebbene questo nuovo aspetto renda molto più facile visualizzare il livello della batteria, ricorda molto ciò che Apple ha fatto con iOS, o anche ciò che Samsung ha fatto con la sua One UI 7.

Xiaomi annuncia che il suo Mi 11 non avrà un caricabatterie dopo aver deriso Apple per aver fatto lo stesso

Come Apple, Xiaomi ha deciso che venderà il suo nuovo smartphone Mi 11 senza il caricabatteria. Ricordiamo che il marchio ha apertamente preso in giro Apple poche settimane fa, per lo stesso motivo.