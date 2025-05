Samsung Galaxy A52 4G e 5G al capolinea fine degli aggiornamenti Va cambiato?

Il Samsung Galaxy A52, nelle versioni 4G e 5G, ha raggiunto la fine del suo ciclo di aggiornamenti software. Questo annuncio solleva interrogativi sulla necessità di un cambio di dispositivo per gli utenti. Scopriamo insieme cosa significa questa conclusione e quali sono le migliori alternative disponibili sul mercato.

Per due modelli della serie Samsung Galaxy A52, ossia le versioni 4G e 5G, è finito il periodo di supporto software garantito

