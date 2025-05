Sampdoria in Serie C la società | Rialzarsi non sarà semplice ma è l' unica direzione possibile

La retrocessione in Serie C della Sampdoria segna un capitolo difficile per la società blucerchiata. Dopo un’assenza di commenti ufficiali, la dirigenza ha finalmente rilasciato un comunicato, delineando la necessità di ricostruire. Sebbene la strada del rilancio sia impervia, rappresenta l'unica direzione percorribile per recuperare dignità e speranza.

C'è voluta quasi un'intera giornata perché la società della Sampdoria si decidesse a commentare la drammatica retrocessione di Serie C. E l'ha fatto con un comunicato stampa senza firma, dopo che nessuno si è presentato a parlare al termine della gara pareggiata contro la Juve Stabia, che ha. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria in Serie C, la società: "Rialzarsi non sarà semplice, ma è l'unica direzione possibile"

