Sampdoria in C La Sud attacca | Vera proprietà assente tutti colpevoli e nessuno ci ha messo la faccia

La Sampdoria è retrocessa in Serie C e la Sud denuncia l'assenza di una vera proprietà, accusando tutti di complicità. Con un comunicato forte e chiaro, il tifo blucerchiato si mobilita. Giovedì 22 maggio 2025, il richiamo alla solidarietà è un segnale di unione in un momento critico. La nuova stagione porta incertezze, ma anche opportunità di riscatto.

Duro comunicato della 'Sud' dopo la retrocessione in Serie C della Sampdoria. La gradinata ha anche chiamato a raccolta i tifosi in via del Piano nella serata di giovedì 22 maggio 2025. Serie C 20252026: date, regole e gironi, quali saranno le avversarie della Sampdoria "Chiudiamo questa. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria in C. La Sud attacca: "Vera proprietà assente, tutti colpevoli e nessuno ci ha messo la faccia"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sampdoria retrocessa in Serie C, tutti colpevoli: analisi di una stagione horror e come ripartire

Lo riporta genovatoday.it: Una catena infinita di errori, dal presidente Manfredi all'ex ds Accardi: dall'esonero di Pirlo ai disastri di Sottil e Semplici, una squadra costruita male che forse ha pensato bastasse il blasone pe ...

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia

Riporta ilpost.it: Venerdì sera la Sampdoria, squadra di Genova tra le più importanti in Italia, è retrocessa per la prima volta in Serie C, la terza e ultima categoria maschile del calcio professionistico in Italia. È ...

Catanzaro Sampdoria, c’è un dubbio in attacco per Alberico Evani: chi giocherà a supporto del centravanti? La situazione

Riporta informazione.it: Catanzaro Sampdoria, ci sarebbe un ballottaggio non affatto scontato in attacco nelle idee di Chicco Evani Secondo quanto riportato dai colleghi di Primocanale, in vista del prossimo turno di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Sampdoria Milan 0-1 e Cagliari Spezia 2-2

I rossoneri, secondi nello scorso campionato, vincono di mi- sura a Marassi e si aggiudicano i primi 3 punti della stagione.