Sampdoria i tifosi | Scendiamo in strada appuntamento sotto la Sud a chi vuole darci risposte

I tifosi della Sampdoria scendono in strada per chiedere chiarimenti sul futuro della squadra, convocando un appuntamento sotto la curva Sud. Lanciando un duro appello, i tifosi criticano il recente comunicato di scuse, definendolo una mancanza di rispetto. Giovedì 22 maggio alle 20:30, il confronto tra i supporters e i responsabili della situazione è atteso in Via Del Piano.

L’appello della Sud: “Il comunicato di scuse? Mancanza di rispetto. Appuntamento giovedì 22 maggio alle 20:30 in Via Del Piano. Manfredi, Fiorella, Messina, Accardi, Pirlo, Sottil, Semplici e giocatori: tutti responsabili della C”. Anche i Fedelissimi contro il club 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria, i tifosi: “Scendiamo in strada, appuntamento sotto la Sud a chi vuole darci risposte”

Cosa riportano altre fonti

I tifosi della Sud: "Uniti e pronti a scendere in strada a difesa della Sampdoria"

Scrive informazione.it: Dopo la retrocessione in Serie C della squadra blucerchiata - si danno appuntamento A giovedì 22 maggio in via del Piano alle 20,30, sotto la gradinata Sud dello stadio Ferraris. In un comunicato comp ...

Sampdoria, la Sud convoca i tifosi e “chi si sente in dovere di dare delle risposte”: giovedì 22 sotto la Gradinata

Segnala msn.com: Genova. Dopo la drammatica retrocessione in C della Sampdoria i gruppi della Sud danno appuntamento giovedì 22 maggio alle 20.30 sotto la Gradinata dello stadio Luigi Ferraris (in via del Piano) non ...

Sampdoria in crisi: tifosi chiamano a raccolta dopo una stagione sportiva senza programmi chiari

Scrive gaeta.it: I tifosi della Sampdoria denunciano la gestione fallimentare e la mancanza di una proprietà solida dopo la retrocessione, organizzando un’assemblea per discutere il futuro del club e chiedere responsa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xbox & Bethesda Games Showcase: Appuntamento a domenica 13 giugno

Microsoft ha annunciato che l' Xbox & Bethesda Games Showcase verrĂ trasmesso in streaming domenica 13 giugno alle 19:00 CEST.